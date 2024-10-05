В январе пенсии не ждите: пенсионеров ставят перед неожиданным фактом

В декабре этого года российские пенсионеры столкнутся с приятным изменением в графике получения пенсионных выплат. Впервые за многие годы они получат не одну, а две пенсии в течение одного месяца. Это изменение станет значимым событием для многих старшего поколения, улучшая их финансовое положение в преддверии новогодних праздников.

Особенности нового графика выплат

Первая пенсионная выплата будет произведена уже 1 декабря, вместо обычного начала выплаты со 2-го числа. Причиной этому послужило то, что 3 декабря в этом году приходится на воскресенье, а законодательство требует начисления пенсий за день до выходного или праздничного дня, если он выпадает на начало месяца. Это позволит пенсионерам получить свои средства без задержек.

Вторая выплата будет начислена в конце месяца, начиная с 25 декабря и заканчивая 29 декабря. Это связано с празднованием Нового года, когда первая неделя января является нерабочей для большинства банковских учреждений. Пенсии, которые обычно выплачиваются в первой половине месяца, будут начислены заранее, чтобы избежать финансовых неудобств для пенсионеров.

Приятный сюрприз с январскими пенсиями

Кроме двойных выплат в декабре, пенсионеры могут ожидать еще одного приятного нововведения. С января следующего года пенсии будут проиндексированы на 7,5%, что обещает быть выше уровня официальной инфляции. Эта мера была утверждена в целях поддержания покупательской способности пенсионеров и обеспечения их более стабильного финансового будущего.

Заключение

Эти изменения в системе пенсионных выплат и предстоящая индексация демонстрируют стремление государства поддерживать финансовое благополучие старшего поколения. Двойные выплаты в декабре и повышение пенсий с нового года предоставляют пенсионерам дополнительную финансовую поддержку и помогают им чувствовать себя более уверенно в свете экономических изменений, пишет PRIMPRESS.