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В январе пенсии не ждите: пенсионеров огорошили неожиданным фактом

Декабрьский месяц в этом году ознаменуется особ...

obruchev.mos.ru

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Декабрьский месяц в этом году ознаменуется особым вниманием к финансовому благополучию российских пенсионеров. В канун новогодних праздников представители старшего поколения получат не одну, а две пенсионные выплаты, что станет приятным и важным дополнением к их бюджету.

Изменение в графике выплат обусловлено календарными особенностями: первая выплата будет произведена уже на начало месяца, поскольку третье декабря выпадает на нерабочий день. Это позволит пенсионерам распланировать свои расходы немного раньше обычного графика.

Последняя пенсионная выплата года будет осуществлена в преддверии длинных новогодних выходных — с 25 по 29 декабря. Такая мера предусмотрена из-за предстоящего перерыва в работе банковских учреждений, начиная с первых дней января.

Не менее важной новостью для пенсионеров станет индексация пенсий, которая начнется с января следующего года и составит 7,5%. Это превышает текущий уровень инфляции, что гарантирует не только сохранение, но и увеличение реальной покупательной способности пенсий.

Такие меры не только поддержат финансовое состояние пенсионеров в преддверии праздников, но и обеспечат им дополнительный комфорт и финансовую стабильность в начале нового года.

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