В январе отдыхать не будем: принято жесткое решение о новогодних праздниках - выходные исключили из-за ситуации в стране
ru.sputnik.kz
Министерство труда Российской Федерации представило стратегию изменений в расписании выходных и праздничных дней. Это нововведение нацелено на оптимизацию соотношения рабочего времени и отдыха для жителей страны.
По обновлённому плану, 2025 год выделяется улучшенной структурой отдыха. Например, зимние каникулы будут организованы с 29 декабря 2024 по 8 января 2025, что предоставит достаточно времени для полноценного восстановления перед новым рабочим годом. А майские праздники получат новое деление: первый период пройдёт с 1 по 4 мая, а второй — с 8 по 11 мая, что позволит подробно отпраздновать как День весны и труда, так и День Победы.
Введённые коррективы дадут гражданам больше свободы в планировании своего времени и сделают использование рабочего времени более эффективным. Кроме того, Минтруд изучает возможность переноса дополнительных выходных дней для продления праздничных периодов, что должно способствовать повышению качества жизни населения.
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