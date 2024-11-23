В январе отдыхать не будем: принято жесткое решение о новогодних праздниках - выходные исключили из-за ситуации в стране

Министерство труда Российской Федерации представило стратегию изменений в расписании выходных и праздничных дней. Это нововведение нацелено на оптимизацию соотношения рабочего времени и отдыха для жителей страны.

По обновлённому плану, 2025 год выделяется улучшенной структурой отдыха. Например, зимние каникулы будут организованы с 29 декабря 2024 по 8 января 2025, что предоставит достаточно времени для полноценного восстановления перед новым рабочим годом. А майские праздники получат новое деление: первый период пройдёт с 1 по 4 мая, а второй — с 8 по 11 мая, что позволит подробно отпраздновать как День весны и труда, так и День Победы.

Введённые коррективы дадут гражданам больше свободы в планировании своего времени и сделают использование рабочего времени более эффективным. Кроме того, Минтруд изучает возможность переноса дополнительных выходных дней для продления праздничных периодов, что должно способствовать повышению качества жизни населения.