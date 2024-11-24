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В январе отдыха не ждите: принято жесткое решение о новогодних праздниках - выходные убрали из-за ситуации в стране

Министерство труда РФ анонсировало планы по пер...

kaz.nur.kz

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Представители Министерства, ответственного за труд в Российской Федерации, сообщили, как строить планы населению на 2025 год в связи с теми изменениями, которые будут внесены в календарь работы и отдыха. Ключевая цель всех этих изменений - выстроить комфортный для граждан баланс работы и отдыха.

В рамках нововведений, значительные изменения коснутся новогодних каникул 2025 года. Россияне смогут насладиться продолжительным отпуском, начиная с 29 декабря 2024 года и заканчивая 8 января 2025 года, получив шанс полноценно отдохнуть и подготовиться к новым рабочим вызовам.

Также изменения затронут майские праздники, которые теперь будут разделены на две части: первая — с 1 по 4 мая, а вторая — с 8 по 11 мая. Это разделение предоставит возможность более спокойно и разнообразно провести дни, посвященные важным национальным событиям.

Дополнительно, Министерство труда изучает возможность перемещения отдельных рабочих дней, чтобы создать удлиненные выходные, что может улучшить жизненное качество граждан, позволяя им более продуктивно использовать время для отдыха.

Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить россиянам больше гибкости в планировании личного времени и способствовать лучшему сочетанию личных и профессиональных интересов, что в конечном итоге должно способствовать росту общего благополучия и производительности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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