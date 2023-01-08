Пенсионерам сообщили о приятном сюрпризе, который многие получат до конца текущего месяца. Таких пожилых граждан ждет поступление второй пенсии в январе. А ее размер уже определен, и он будет чуть меньше минимально установленного по стране, передает PRIMPRESS.

Новые выплаты будут перечислять тем, кто ранее принял участие в акции одного из российких банков. Речь идет о таком финансовом учреждении, как МКБ. В самом банке это называют тринадцатой пенсией. Такая выплата была обещана всем, кто переведет процесс получения своей пенсии на карту банка, а затем в течение конца осени и в декабре будет получать на нее выплату. Также нужно было привести двух друзей, которые тоже начнут получать пенсию в этом банке.

Он уточнил, что кредитная организация пообещала перечислить такую дополнительную пенсию всем, кто выполнил условия, до 31 января. А размер выплаты уже известен, это будет 11 970 рублей.