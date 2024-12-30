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В январе 2025 будет три дополнительные выплаты к пенсии. Пенсионеры стали узнавать о приятном сюрпризе

С началом нового года российские пенсионеры сто...

smolensk.ldpr.ru

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С началом нового года российские пенсионеры столкнутся с важными изменениями в системе пенсионных выплат, которые сулят им дополнительные финансовые поступления. Сергей Власов, известный пенсионный эксперт, поделился этой информацией в интервью изданию PRIMPRESS, обрисовав основные нововведения.

Ускорение выплат для пенсионеров, завершивших работу

Начиная с 2025 года, пенсионеры, которые недавно прекратили трудовую деятельность, могут рассчитывать на более быструю индексацию своих пенсий. Благодаря усовершенствованной системе обмена информацией между работодателями и пенсионными фондами, процесс индексации теперь будет занимать всего месяц после увольнения, в отличие от предыдущих трех месяцев.

Двойная поддержка для получателей минимальных пенсий

В январе 2025 года пенсионеры, чьи выплаты находятся на минимальном уровне, получат двойную финансовую поддержку:

  • Пенсии будут увеличены на 7,3%, что соответствует планируемой годовой индексации.
  • Будут увеличены также социальные доплаты, что обеспечит дополнительное улучшение материального положения этой категории пенсионеров.

Категории пенсионеров, которые ощутят изменения

Эти меры затронут:

  • Лиц, завершивших свою профессиональную карьеру в конце 2024 года.
  • Пенсионеров, получающих минимальный размер пенсионных выплат.
  • Тех, кто имеет право на получение социальных доплат.

Новый порядок выплат сделает процесс получения пенсий более быстрым и понятным, что крайне важно для улучшения жизни пожилых людей, добавляя уверенности в новом году и предоставляя значительную финансовую поддержку с самого его начала.

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