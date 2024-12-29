В январе 2025 будет три доплаты к пенсии. Пенсионеров готовят к приятному сюрпризу

С началом 2025 года пенсионеры в России столкнутся с приятными изменениями в системе пенсионных выплат. В свежем интервью с PRIMPRESS, пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о трех ключевых новшествах, которые ожидают различные категории пенсионеров, включая недавно ушедших на заслуженный отдых.

Быстрее и проще: новый порядок выплат для пенсионеров

Одним из значительных изменений станет ускорение процесса выплат для пенсионеров, которые только что завершили свою трудовую деятельность. Вместо предыдущего ожидания в три месяца, теперь данные о завершении работы будут оперативно передаваться со стороны работодателей в пенсионный фонд, что позволит выплачивать пенсии уже через месяц после увольнения.

Поддержка тем, кто в ней нуждается: индексация и увеличение доплат

Январь также принесет двойную поддержку для пенсионеров, получающих минимальный размер пенсии:

Индексация пенсий на 7,3%, что отражает стремление обеспечить достойное финансовое положение в условиях текущей экономической ситуации.

Увеличение размера социальных доплат, что облегчит жизнь многим пожилым людям, делая ежедневные расходы более управляемыми.

Категории пенсионеров, которые почувствуют изменения

Изменения коснутся:

Пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность в конце 2024 года;

Пенсионеров, получающих минимальные пенсии;

Лиц, имеющих право на получение социальных доплат.

Эти меры предпринимаются для уменьшения времени ожидания необходимых выплат и повышения прозрачности пенсионных начислений, обеспечивая более предсказуемую и стабильную финансовую поддержку для пенсионеров. Введение этих нововведений подтверждает стремление государства к улучшению условий жизни пожилых людей, подчеркивая значимость их вклада в общество.