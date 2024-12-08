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В Абхазии электричество начнут включать два раза в день из-за низкого уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС

В Абхазии введен новый график подачи электроэне...

yugnash.ru

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Абхазия столкнулась с необходимостью регулирования электроснабжения из-за угрозы энергетического дефицита, вызванного низким уровнем воды в резервуаре Ингурской ГЭС, самой масштабной гидроэлектростанции региона. Согласно новым мерам, введенным "Черноморэнерго", жители будут испытывать ограничения в доступе к электроэнергии, которая теперь будет подаваться дважды в день по 2 часа 20 минут в дневное время, в то время как ночной режим с 21:00 до 07:00 останется без изменений.

Эти изменения в графике электроснабжения были приняты после того, как предыдущие меры не привели к желаемому результату, и продолжительность отключений увеличилась с четырех до шести часов в сутки. В ответ на продолжающийся кризис, Абхазия увеличила объемы импорта электроэнергии из России с начала ноября, расходуя на это 425 миллионов рублей до начала декабря, как отметил министр финансов Владимир Делба.

Тимур Джинджолия, генеральный директор "Черноморэнерго", предостерег, что при прекращении импорта электроэнергии жителям республики придется ограничиться всего 7-8 часами света в сутки. Это ставит под угрозу не только бытовые нужды населения, но и работу ключевых отраслей экономики.

Последствия этих мер ощутимы для каждого жителя Абхазии. Нестабильное энергоснабжение влияет на функционирование больниц, школ, заводов и других учреждений, что может привести к социальному недовольству и экономическим трудностям.

Пока власти республики и энергетическая компания ищут способы стабилизации ситуации, гражданам предстоит научиться жить в новых условиях, находя альтернативные решения для повседневных задач в условиях ограниченного доступа к электричеству, пишет m.business-gazeta.ru.

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