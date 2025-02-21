Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

В 2025 году водителям грозит лишение прав за эти нарушения: новые правила

В 2025 году в России вводится ужесточенная отве...

news.myseldon.com

Подписаться на Дзен.канал

В 2025 году российские водители столкнутся с возможностью лишения водительских прав за серьезные нарушения дорожного движения.

Это крайняя мера административного воздействия, которая может быть применена судом в случае совершения особо тяжких нарушений. Срок лишения прав может варьироваться от одного месяца до трех лет, в зависимости от тяжести нарушения.

Основания для лишения прав:

К числу нарушений, приводящих к таким строгим мерам, относятся вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, уклонение от медицинского освидетельствования, а также использование на автомобиле запрещенных осветительных устройств.

Кроме того, за подделку государственных номерных знаков, регулярное управление автомобилем без его регистрации и пренебрежение спецсигналами служб экстренного реагирования также предусмотрены жесткие санкции.

Дополнительные основания для наказания:

Лишение прав может последовать и за оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за превышение скоростного режима более чем на 60 км/ч. В случаях, когда нарушение привело к нанесению легкого или средней тяжести вреда здоровью других участников дорожного движения, срок лишения может достигать двух лет.

Внимание к долгам:

Особое внимание уделяется водителям с непогашенными долгами по штрафам, алиментам и другим обязательным платежам. Нарушителям с финансовыми задолженностями также могут временно запретить управление транспортным средством.

Процедура восстановления прав:

Для восстановления прав водителям потребуется не только погасить все долги, но и успешно пересдать экзамены в ГИБДД, а также предоставить действующую медицинскую справку. При необходимости, решение о лишении прав может быть обжаловано в суде, сообщает dzen.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Половое воспитание в школах Казани: забота о детях или подрыв традиционных ценностей?

Гид по скидкам Казани

день назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

заказать дезинсекцию клопов

Лонгриды

15 часов назад

Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Интересное в Казани

3 дня назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

стрижка американка в Красноярске

Новости Казани

день назад

В небе над Казанью 19 февраля заметили неизвестный объект

Новости Казани

день назад

Под окнами высотки в Казани нашли 14-летнюю девочку в крови

Не у нас

день назад

Учёный Андрей Глазовский назвал города, которые уйдут под воду к 2100 году

Новости Казани

день назад

В Казани 25 февраля могут перекрыть ряд улиц из-за съемок фильма

Новости Татарстана

21 час назад

17-летний подросток в Татарстане убил 64-летнюю бабушку
Лонгриды
3 дня назад

Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Вопрос изучения татарского языка в школах Татар...

Не у нас

33 минуты назад

Метапневмовирус из Китая пришел в РФ: вспышки в 3 регионах

Гид по скидкам Казани

день назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

Новости Татарстана

48 минут назад

В Татарстане запретят усыновлять детей жителям стран с разрешенной сменой пола

Новости Казани

53 минуты назад

Рэпер YA3 из Якутии отменил концерт в Казани, потому что у него нет загранника
В челнинской квартире оперативники нашли пистол...
Новости Татарстана
28 минут назад

В челнинской квартире оперативники нашли пистолеты и более 800 патронов

Новости Татарстана

час назад

Сына экс-главы «Татфлота» судят за гибель 38-летнего управделами Минземимущества

Новости Казани

2 часа назад

В Казани в результате ДТП машина оказалась на крыше

Не у нас

3 часа назад

Астрономы рассказали о появлении воды на Земле
Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
4 дня назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев