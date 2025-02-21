В 2025 году водителям грозит лишение прав за эти нарушения: новые правила

В 2025 году российские водители столкнутся с возможностью лишения водительских прав за серьезные нарушения дорожного движения.

Это крайняя мера административного воздействия, которая может быть применена судом в случае совершения особо тяжких нарушений. Срок лишения прав может варьироваться от одного месяца до трех лет, в зависимости от тяжести нарушения.

Основания для лишения прав:

К числу нарушений, приводящих к таким строгим мерам, относятся вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, уклонение от медицинского освидетельствования, а также использование на автомобиле запрещенных осветительных устройств.

Кроме того, за подделку государственных номерных знаков, регулярное управление автомобилем без его регистрации и пренебрежение спецсигналами служб экстренного реагирования также предусмотрены жесткие санкции.

Дополнительные основания для наказания:

Лишение прав может последовать и за оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за превышение скоростного режима более чем на 60 км/ч. В случаях, когда нарушение привело к нанесению легкого или средней тяжести вреда здоровью других участников дорожного движения, срок лишения может достигать двух лет.

Внимание к долгам:

Особое внимание уделяется водителям с непогашенными долгами по штрафам, алиментам и другим обязательным платежам. Нарушителям с финансовыми задолженностями также могут временно запретить управление транспортным средством.

Процедура восстановления прав:

Для восстановления прав водителям потребуется не только погасить все долги, но и успешно пересдать экзамены в ГИБДД, а также предоставить действующую медицинскую справку. При необходимости, решение о лишении прав может быть обжаловано в суде, сообщает dzen.ru.