В 10 раз вреднее чем водка: эксперты забраковали популярный среди россиян напиток – пьем его в день и не по одному разу
vietnamcoffee.ru
Любите кофе со сладким вкусом?
Новое исследование предупреждает: сочетание кофеина и сахара может серьезно повлиять на ваше самочувствие, сбивая циркадные ритмы и нарушая естественные биологические часы.
Японские учёные: сладкий кофе сбивает циркадные ритмы
Японские учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что сочетание кофеина и сахара нарушает естественные биоритмы организма, что может негативно сказываться на вашем самочувствии. Это связано с тем, как кофеин и сахар воздействуют на работу вашего тела, включая уровень энергии и качество сна.
Эксперимент на мышах: сдвиг циркадных ритмов на 4 часа!
В ходе эксперимента, проведённого на мышах, учёные обнаружили, что кофеин в сочетании с сахаром может «сдвигать» циркадные ритмы на целых четыре часа. Это означает, что у человека сбой в биологических часах может нарушить адаптацию к смене дня и ночи, привести к проблемам со сном и даже вызвать хроническую усталость.
Почему это опасно для здоровья
Циркадные ритмы контролируют не только сон, но и обмен веществ, иммунную систему и уровень энергии. Когда эти ритмы сбиваются, это может привести к различным заболеваниям, включая хроническую усталость, стресс, сердечно-сосудистые проблемы и даже психические расстройства.
Всё это связано с тем, как сочетание сахара и кофеина стимулирует дофаминовые рецепторы в мозге. Особенно опасным это может быть для людей с диабетом или бессонницей.
Сахар сам по себе не влияет на потребление кофе, но…
Интересно, что сахар сам по себе не оказывает значительного влияния на объём потребляемого кофе у мышей. Однако, когда сахар добавляется в кофе, вместе с кофеином он становится той самой «критической» смесью, которая нарушает циркадные ритмы.
Что делать
Хотя это исследование проводилось на животных, оно заставляет задуматься о том, как сладкий кофе влияет на наше здоровье. Чтобы не переживать о нарушении биологических часов, эксперты советуют уменьшить количество сахара в кофе или заменить его на более полезные подсластители, такие как стевия или эритрит.
Наслаждайтесь кофе осознанно
Если вы не хотите отказываться от любимого напитка, подходите к вопросу осознанно. Уменьшение количества сахара в кофе может не только улучшить ваше самочувствие, но и принести долгосрочные положительные изменения в здоровье, сообщает progorodsamara.
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