В 10 раз вреднее, чем водка: эксперты забраковали популярный напиток среди россиян – пьем его в день и не по одному разу

Если вы не представляете своего утра без чашки кофе с сахаром, новое исследование, проведённое японскими учёными, может заставить вас пересмотреть свои привычки.

Оказавшись в центре внимания — сочетание кофеина и сахара, которое может серьёзно повлиять на ваше самочувствие, нарушая биологические часы организма и сбивая циркадные ритмы.

Эксперимент: как кофе с сахаром влияет на биологические часы

Исследование, проведённое на лабораторных мышах, показало, что потребление кофеина в сочетании с сахаром может «сдвигать» циркадные ритмы на целых 4 часа. Это означает, что у человека могут возникнуть проблемы с адаптацией к смене дня и ночи, ухудшиться качество сна и даже появиться хроническая усталость.

Почему это важно для здоровья?

Циркадные ритмы играют важную роль в регулировании сна, обмена веществ, иммунной системы и уровня энергии. Когда эти ритмы нарушаются, это может привести к различным заболеваниям: хронической усталости, стрессу, сердечно-сосудистым заболеваниям и психическим расстройствам.

Особенно это опасно для людей, страдающих от бессонницы или диабета, ведь сочетание кофеина и сахара активирует дофаминовые рецепторы в мозге, что влияет на общее состояние организма.

Что делать?

Хотя исследование проводилось на животных, оно даёт повод задуматься о нашем здоровье. Эксперты советуют снизить потребление сахара в кофе или заменить его более полезными подсластителями, такими как стевия или эритрит. Это поможет не только сохранить ваши биологические часы в норме, но и улучшить самочувствие в целом.

Наслаждайтесь кофе осознанно

Если вы не хотите отказаться от сладкого кофе, важно подходить к вопросу осознанно. Уменьшение количества сахара или использование здоровых альтернатив поможет вам избежать нарушений циркадных ритмов и снизить риск развития различных заболеваний.