Ужин за 10 минут! Эти баклажаны улетают на ура: всего 3 ингредиента и овощи

Приготовим веганские баклажаны с ореховым «пармезаном»!

Этот рецепт показывает, как можно наслаждаться насыщенным вкусом сыра без использования животных продуктов. Ключевой ингредиент — ореховый «пармезан», который идеально дополняет мягкие баклажаны.

Возьмите 2 крупных баклажана, нарежьте их кружочками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Затем промокните их и запеките при 200°C в течение 15 минут до мягкости.

Для приготовления веганского «пармезана» смешайте в блендере:

50 г кешью

2 ст. л. пищевых дрожжей

1/2 ч. л. чесночного порошка и соли

Выложите баклажаны в форму, сбрызните оливковым маслом, посыпьте «пармезаном» и свежим базиликом. Запекайте еще 5 минут до золотистой корочки.

Эти баклажаны с ярким «сырным» вкусом и нежной текстурой поразят даже самых строгих мясоедов. Подавайте с томатным соусом и зеленью, сообщает news.