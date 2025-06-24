Ужин за 10 минут! Эти баклажаны улетают на ура: всего 3 ингредиента и овощи
lifehacker.ru
Приготовим веганские баклажаны с ореховым «пармезаном»!
Этот рецепт показывает, как можно наслаждаться насыщенным вкусом сыра без использования животных продуктов. Ключевой ингредиент — ореховый «пармезан», который идеально дополняет мягкие баклажаны.
Возьмите 2 крупных баклажана, нарежьте их кружочками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Затем промокните их и запеките при 200°C в течение 15 минут до мягкости.
Для приготовления веганского «пармезана» смешайте в блендере:
- 50 г кешью
- 2 ст. л. пищевых дрожжей
- 1/2 ч. л. чесночного порошка и соли
Выложите баклажаны в форму, сбрызните оливковым маслом, посыпьте «пармезаном» и свежим базиликом. Запекайте еще 5 минут до золотистой корочки.
Эти баклажаны с ярким «сырным» вкусом и нежной текстурой поразят даже самых строгих мясоедов. Подавайте с томатным соусом и зеленью, сообщает news.
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