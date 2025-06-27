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Ужин всего за считанные минуты! Эти баклажаны улетают на ура: всего 3 ингредиента и овощи

Веганские баклажаны с ореховым «пармезаном» — л...

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Веганские баклажаны с ореховым «пармезаном»: легкий и вкусный рецепт

Этот простой и ароматный рецепт доказывает, что насыщенные вкусы можно создавать без использования продуктов животного происхождения. Веганские баклажаны с ореховым «пармезаном» — это идеальный выбор для лёгкого ужина или перекуса в тёплые дни.

Как приготовить:

  • Возьмите 2 крупных баклажана, нарежьте их кольцами, посолите и оставьте на 20 минут. Затем промокните лишнюю влагу и запеките при температуре 200°C в течение 15 минут.
  • Для «пармезана» смешайте в блендере 50 г кешью, 2 ст. ложки пищевых дрожжей, 1/2 ч. ложки чесночного порошка и немного соли.
  • Выложите баклажаны на форму, сбрызните оливковым маслом, посыпьте ореховым «пармезаном» и базиликом, затем запекайте ещё 5 минут до золотистого цвета.
  • Подавайте с томатным соусом и свежей зеленью.

Этот рецепт с ярким «сырным» вкусом и мягкой текстурой подойдёт даже тем, кто привык к мясным блюдам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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