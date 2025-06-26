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Ужин всего за десять минут! Эти баклажаны улетают на ура: всего 3 ингредиента и овощи

Лёгкий и вкусный веганский рецепт с баклажанами...

medaboutme.ru

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Этот простой и вкусный рецепт подтверждает, что насыщенные ароматы можно создавать без продуктов животного происхождения.

Веганские баклажаны с ореховым «пармезаном» — отличный вариант для лёгкого ужина или перекуса в жаркие дни.

Как приготовить:

  1. Возьмите 2 крупных баклажана, нарежьте их кружочками, посолите и оставьте на 20 минут. После этого промокните лишнюю влагу и запеките при 200°C 15 минут.
  2. Для «пармезана» смешайте в блендере 50 г кешью, 2 ст. л. пищевых дрожжей, 1/2 ч. л. чесночного порошка и немного соли.
  3. Выложите баклажаны в форму, сбрызните оливковым маслом, посыпьте ореховым «пармезаном» и базиликом, затем запекайте ещё 5 минут до золотистого цвета.
  4. Подавайте с томатным соусом и свежей зеленью.

Этот рецепт с ярким «сырным» вкусом и нежной текстурой обязательно понравится даже тем, кто привык к мясным блюдам.

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