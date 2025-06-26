Ужин всего за десять минут! Эти баклажаны улетают на ура: всего 3 ингредиента и овощи

Этот простой и вкусный рецепт подтверждает, что насыщенные ароматы можно создавать без продуктов животного происхождения.

Веганские баклажаны с ореховым «пармезаном» — отличный вариант для лёгкого ужина или перекуса в жаркие дни.

Как приготовить:

Возьмите 2 крупных баклажана, нарежьте их кружочками, посолите и оставьте на 20 минут. После этого промокните лишнюю влагу и запеките при 200°C 15 минут. Для «пармезана» смешайте в блендере 50 г кешью, 2 ст. л. пищевых дрожжей, 1/2 ч. л. чесночного порошка и немного соли. Выложите баклажаны в форму, сбрызните оливковым маслом, посыпьте ореховым «пармезаном» и базиликом, затем запекайте ещё 5 минут до золотистого цвета. Подавайте с томатным соусом и свежей зеленью.

Этот рецепт с ярким «сырным» вкусом и нежной текстурой обязательно понравится даже тем, кто привык к мясным блюдам.