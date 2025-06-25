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Ужин всего за 10 минут! Эти баклажаны улетают на ура: всего 3 ингредиента и овощи

Простой веганский рецепт запечённых баклажанов ...

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Веганские баклажаны с ореховым «пармезаном»: вкусно, сочно и без капли сыра

Этот простой и полезный рецепт доказывает: насыщенный вкус можно получить без использования продуктов животного происхождения. Веганские баклажаны с ореховым «пармезаном» — идеальный выбор для летнего ужина или лёгкого перекуса.

Как приготовить:

  1. Возьмите 2 крупных баклажана, нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 20 минут. Промокните влагу и запеките при 200°C 15 минут.
  2. Тем временем приготовьте веганский «пармезан»: в блендере смешайте 50 г кешью, 2 ст. л. пищевых дрожжей, 1/2 ч. л. чесночного порошка и соли.
  3. Выложите баклажаны в форму, сбрызните оливковым маслом, посыпьте «пармезаном» и базиликом. Запекайте ещё 5 минут до золотистой корочки.

Подавайте с томатным соусом и свежей зеленью. Это блюдо с ярким «сырным» вкусом и нежной текстурой понравится даже тем, кто не представляет жизни без мяса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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