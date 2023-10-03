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Уже завтра: Сбербанк предупредил всех пенсионеров, которые получают деньги на банковскую карту

Уже завтра: Сбербанк предупредил всех пенсионеров, которые получают деньги на банковскую карту

Фото: социальные сети

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Завтра в силу вступят некоторые новые условия, касающиеся пенсионеров, получающих выплаты на карту Сбера.
Благодаря этим новшествам пенсия пожилых россиян может немного подрасти, сообщает PRIMPRESS.

Если пенсионер решит разместить свои сбережения на накопительном счете, то вступят в силу новые условия для россиян, достигших возраста выхода на пенсию.

Накопительный счет не ограничен на снятие денег, как это обычно происходит с вкладами. Поэтом пенсионеры могут без потери процетов пользоваться счетом как на пополнение, так и на снятие своих средств.

Ставка по такому вкладу - 4,8%. Получателям пенсии на карты Сбера повышают провенты до 6,8%.
Чтобы открыть накопительный счет, потребуется всего 1000 рублей.

Естественно, чем больше будет положенная сумма, тем выше будут проценты, которые станут прибавкой к пенсии. При вкладе на счет 300 тысяч, например, прибавка составит около 1700 рублей.

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