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Уже в ноябре это исчезнет из всех магазинов: «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение

В эпоху цифровизации и устремлений к экологичес...

foxnews.com

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В эпоху цифровизации и устремлений к экологической устойчивости крупные федеральные торговые сети России делают значительный шаг вперёд, объявив о скором исключении бумажных каталогов из своего ассортимента. Это решение, как сообщает PRIMPRESS, нацелено на сокращение использования бумаги и уменьшение экологического следа, оставляемого ритейлерами.

Переход на цифровые платформы

Сети такие как «Пятерочка» и «Магнит» уже разработали стратегии по замене традиционных бумажных каталогов. В «Пятерочке» планируется использование крупных информационных плакатов в торговых залах, которые будут информировать покупателей о текущих скидках и специальных предложениях. Такой подход не только снижает потребление бумаги, но и делает информацию более доступной и заметной для покупателей во время их посещения магазина.

«Магнит», в свою очередь, выбрал стратегию активного использования социальных сетей для публикации актуальных акций и предложений. Это не только экологично, но и позволяет покупателям участвовать в различных интерактивных мероприятиях, таких как розыгрыши и конкурсы, что повышает вовлечённость и лояльность клиентов.

Экономические и экологические причины отказа от бумажных каталогов

Решение о прекращении выпуска бумажных каталогов было принято не только из-за желания сократить расходы на печать, но и в рамках широкой экологической инициативы, направленной на снижение отходов и защиту окружающей среды. Это следует общемировому тренду сокращения использования бумаги, аналогично отказу от бумажных чеков, который набирает популярность по всему миру.

Влияние на потребителей и будущее ритейла

Для потребителей это изменение означает более удобный доступ к информации, который теперь становится возможным в любое время и в любом месте благодаря мобильным устройствам и доступу в интернет. Ритейлеры, в свою очередь, получают возможность анализировать поведение покупателей в цифровой среде, что помогает им более точно настраивать маркетинговые кампании и улучшать пользовательский опыт.

Эти изменения символизируют важный переходный момент для розничной торговли в России и за её пределами, подчёркивая важность инноваций и адаптации к новым реалиям потребительского и экологического ландшафтов.

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