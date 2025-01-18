Уже в 2025 году: Путиным был подписан указ о призыве мужчин

В начале 2025 года президент Владимир Путин активизирует мобилизацию резервных сил России для участия в обширных военных учениях. Согласно документу, опубликованному 16 января на государственном правовом портале, мобилизация будет проведена в соответствии с действующими законодательными актами об оборонной деятельности и воинской службе.

Резервисты будут вовлечены в деятельность не только Вооруженных Сил, но и войск национальной гвардии, а также спасательных и чрезвычайных служб, включая структуры государственной охраны и безопасности.

Организацию и проведение учений возложили на федеральное правительство и региональные власти, которые обеспечат все необходимые ресурсы и координацию.

Этот шаг является частью более широкой стратегии укрепления национальной безопасности и оборонной способности, подготовки резервистов к эффективному реагированию на возможные внешние угрозы, пишет interfax.ru.