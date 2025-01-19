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Уже в 2025 году: Путин подписал указ о призыве мужского населения

В начале 2025 года, граждане России, которые на...

osetia.ldpr.ru

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В начале 2025 года, граждане России, которые находятся на воинском учете, будут мобилизованы для участия в военных тренировках. Такая информация содержится в указе, который на днях был подписан и опубликован Путиным. Случилось это 16 января. Опубликовали указ на официальном портале с правовой информацией.

Документ основывается на законах, которые были приняты в 1996 и в 1998 году. Они затрагивают как информацию, затрагивающую вопрос обороны, так и тему воинской обязанности. В указе прописано, что в 2025 году будет проведена мобилизация граждан из запаса в состав ВС РФ, войск национальной гвардии и других государственных и безопасных структур.

Кроме того, в указе отмечается, что задача организации и проведения учений ложится на плечи федерального правительства и региональных органов власти, которым предписывается обеспечить все необходимое для выполнения этой миссии. Это действие направлено на укрепление оборонной мощи страны и подготовку к внешним и внутренним вызовам современности, пишет interfax.ru.

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