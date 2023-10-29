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Уже сегодня: Сбербанк предупредил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Уже сегодня: Сбербанк предупредил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Фото: социальные сети

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Сбер готовит интересное нововведение для пенсионеров, они смогут лучше разбираться в процессе начислений выплат, пишет PRIMPRESS.

Сотрудники финансового учреждения рассказали, что доработали и усовершенствовали автопомощника по номеру 900. Это - официальный короткий номер Сбера, по которому легко можно получить нужные консультации.

В банк пенсионеры звонят достаточно часто. В том числе и для того, чтобы узнать, когда придет пенсия на карту.

Сотрудники Сбербанка объяснили, что улучшили взаимодействие с автоматическим помощником по номеру 900. Этот номер является официальным номером банка, по которому можно получить ответы на интересующие вопросы.

В сценарий робота-помощника внесли алгоритм предугадывания, пенсионеры смогут у робота уточнить дату зачисления.

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