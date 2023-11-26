Сбер предоставил возможнсть платить платежными стикерами, которые крепятся на смартфон, таким образом, карту больше иметь с собой для похода в магазин нет нужды.

Стикеры начали выпускать с начала года, до конца года процесс будет расширен и масштабирован.

Сейчас Сбер предлагает ностальгические стикеры с изображением героев мультиков времен СССР.

После заказа стикера в отделении банка его можно получить уже на следующий день.