Уже с завтрашнего дня: Сбербанк РФ предупредил всех россиян, у которых есть деньги на банковской карте
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Сбер предоставил возможнсть платить платежными стикерами, которые крепятся на смартфон, таким образом, карту больше иметь с собой для похода в магазин нет нужды.
Стикеры начали выпускать с начала года, до конца года процесс будет расширен и масштабирован.
Сейчас Сбер предлагает ностальгические стикеры с изображением героев мультиков времен СССР.
После заказа стикера в отделении банка его можно получить уже на следующий день.