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Уже с завтрашнего дня: Сбербанк РФ предупредил всех россиян, у которых есть деньги на банковской карте

Уже с завтрашнего дня: Сбербанк РФ предупредил всех россиян, у которых есть деньги на банковской карте

Фото: открытые источники

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Сбер предоставил возможнсть платить платежными стикерами, которые крепятся на смартфон, таким образом, карту больше иметь с собой для похода в магазин нет нужды.

Стикеры начали выпускать с начала года, до конца года процесс будет расширен и масштабирован.
Сейчас Сбер предлагает ностальгические стикеры с изображением героев мультиков времен СССР.

После заказа стикера в отделении банка его можно получить уже на следующий день.

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