Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк осчастливил всех, у кого на телефоне есть «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк представил новую функцию в своём мобильном приложении, которая позволяет клиентам цифровизировать и хранить все свои карты лояльности. Это обновление направлено на упрощение процесса покупок и уменьшение зависимости от физических носителей.

Функционал новой опции

Теперь пользователи могут легко интегрировать свои бонусные карты в цифровую библиотеку приложения "Сбербанк Онлайн", следуя простым шагам:

Необходимо в самом приложении открыть раздел, который не так давно появился, под названием "Карты лояльности". После используйте опцию "Добавить карту", чтобы включить новые карты. Затем нужно сканировать штрихкод с самой пластиковой карты, используя для этого камеру телефона, либо ввести все данные вручную.

Преимущества для пользователей

Централизация: Все карты лояльности теперь могут быть аккуратно организованы в одном приложении.

Все карты лояльности теперь могут быть аккуратно организованы в одном приложении. Быстрый доступ: Позволяет мгновенно использовать нужную карту прямо через ваш телефон, экономя время на кассе.

Позволяет мгновенно использовать нужную карту прямо через ваш телефон, экономя время на кассе. Простота и удобство: Показ кассиру штрихкода с экрана устройства упрощает использование скидок и бонусов.

Показ кассиру штрихкода с экрана устройства упрощает использование скидок и бонусов. Высокий уровень безопасности: Цифровые карты защищены согласно банковским стандартам безопасности.

Как изменения повлияют на клиентский опыт

Внедрение этой функции превращает приложение Сбербанк Онлайн в ещё более многофункциональный инструмент, облегчающий управление личными финансами и программами лояльности. Отныне, вместо того чтобы перерывать кошелек в поисках правильной карты, пользователи смогут моментально получить доступ к нужной скидке, просто достав свой смартфон.

Развитие цифровых технологий Сбербанка продолжает идти в ногу с потребностями современного пользователя, делая использование банковских продуктов ещё более интуитивно понятным и удобным. Это нововведение подчеркивает стремление банка к инновациям, направленным на улучшение качества жизни своих клиентов.