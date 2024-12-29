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Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк осчастливил всех, у кого на телефоне есть «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк представил новую функцию в своём мобил...

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Сбербанк представил новую функцию в своём мобильном приложении, которая позволяет клиентам цифровизировать и хранить все свои карты лояльности. Это обновление направлено на упрощение процесса покупок и уменьшение зависимости от физических носителей.

Функционал новой опции

Теперь пользователи могут легко интегрировать свои бонусные карты в цифровую библиотеку приложения "Сбербанк Онлайн", следуя простым шагам:

Необходимо в самом приложении открыть раздел, который не так давно появился, под названием "Карты лояльности". После используйте опцию "Добавить карту", чтобы включить новые карты. Затем нужно сканировать штрихкод с самой пластиковой карты, используя для этого камеру телефона, либо ввести все данные вручную.

Преимущества для пользователей

  • Централизация: Все карты лояльности теперь могут быть аккуратно организованы в одном приложении.
  • Быстрый доступ: Позволяет мгновенно использовать нужную карту прямо через ваш телефон, экономя время на кассе.
  • Простота и удобство: Показ кассиру штрихкода с экрана устройства упрощает использование скидок и бонусов.
  • Высокий уровень безопасности: Цифровые карты защищены согласно банковским стандартам безопасности.

Как изменения повлияют на клиентский опыт

Внедрение этой функции превращает приложение Сбербанк Онлайн в ещё более многофункциональный инструмент, облегчающий управление личными финансами и программами лояльности. Отныне, вместо того чтобы перерывать кошелек в поисках правильной карты, пользователи смогут моментально получить доступ к нужной скидке, просто достав свой смартфон.

Развитие цифровых технологий Сбербанка продолжает идти в ногу с потребностями современного пользователя, делая использование банковских продуктов ещё более интуитивно понятным и удобным. Это нововведение подчеркивает стремление банка к инновациям, направленным на улучшение качества жизни своих клиентов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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