Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк осчастливил каждого, у кого на телефоне есть «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк расширил функционал своего мобильного приложения, предоставив пользователям возможность добавлять и управлять картами лояльности прямо в Сбербанк Онлайн. Это обновление предназначено для упрощения повседневных задач и минимизации необходимости использования физических карт.

Инструкция по использованию новой функции

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователи должны:

Открыть приложение Сбербанка, после чего перейти в раздел под названием "Карты лояльности". Далее следует выбрать функцию, которая позволяет добавить карту и именно так и называется. Затем вы сканируете штрих-код при помощи камеры, либо, если не получается, можно ввести данные вручную.

Бенефиты новой функциональности

Это обновление приносит несколько ключевых преимуществ:

Унификация хранения : Все карты лояльности теперь собраны в одном приложении.

: Все карты лояльности теперь собраны в одном приложении. Быстрый доступ : Позволяет мгновенно использовать нужную карту без поиска её среди других.

: Позволяет мгновенно использовать нужную карту без поиска её среди других. Простота эксплуатации : На экране телефона отображается нужный штрих-код для сканирования на кассе.

: На экране телефона отображается нужный штрих-код для сканирования на кассе. Безопасность данных: Личные и финансовые данные пользователей надежно защищены.

Влияние на жизнь пользователей

С возможностью хранения всех карт лояльности в одном месте, пользователи могут более эффективно организовывать свои покупки, избегая лишней суеты и занимаясь планированием расходов более осознанно. Это обновление превращает приложение Сбербанк Онлайн в еще более мощный инструмент управления личными финансами и повседневными задачами.

Обобщение

Сбербанк продолжает оставаться в авангарде цифровых инноваций, стремясь улучшить пользовательский опыт и удобство клиентов. Интеграция карт лояльности в приложение Сбербанк Онлайн — это шаг вперед в обеспечении клиентов всеми необходимыми инструментами для управления их финансами и потребительскими предпочтениями в одном месте.