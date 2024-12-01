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Уже с ноября в магазинах будут установлены ограничения на продажу сливочного масла: успейте запастись

С 2024 годом наступит период нестабильности для...

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С 2024 годом наступит период нестабильности для российского рынка сливочного масла. Производители, в том числе известный бренд "Простоквашино", предостерегают о предстоящем уменьшении производственных объемов и росте розничных цен. Зафиксированный дефицит сырья и рост затрат на его переработку уже привели к остановке выпуска некоторых ассортиментных позиций, подняв тревогу среди потребителей и ретейлеров.

Причины предстоящего увеличения цен

По данным компании HN, занимающейся выпуском продукции под маркой "Простоквашино", ключевым фактором роста цен является увеличение стоимости сливок — основного компонента для производства масла. В первой половине 2024 года цены на сливки увеличились на 39%, а к восьми месяцам года — на 46%, что значительно повлияло на цену готового продукта.

Воздействие на рынок и потребителей

Увеличение стоимости производства, включая закупку сырья, транспортные издержки и упаковку, уже начало отражаться на ценниках в магазинах. Дмитрий Леонов из ассоциации "Руспродсоюз" отмечает, что это приводит к уменьшению объемов выпускаемой продукции и, как следствие, к дальнейшему росту цен.

Предложения по регулированию ситуации

В условиях растущих цен вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Министерству экономического развития рассмотреть введение максимальных розничных цен на сливочное масло. Это предложение направлено на стабилизацию цен и облегчение нагрузки на бюджеты российских семей.

Ожидаемые изменения в потребительских предпочтениях

С приближением зимнего сезона и повышением спроса на масло, потребители могут начать переориентироваться на более доступные альтернативы, включая масла с меньшим содержанием жира или заменители. Это также может подтолкнуть производителей к поиску альтернативных способов стабилизации своих операций.

Ситуация на рынке сливочного масла продолжает развиваться, и потребители вместе с ретейлерами сталкиваются с новыми экономическими вызовами. Возможные регуляторные меры могут помочь смягчить удар по карманам граждан, но окончательные решения и их эффективность предстоит оценить в ближайшем будущем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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