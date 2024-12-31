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Уже с этого дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого на телефоне есть «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк объявил о значительном обновлении свое...

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Сбербанк объявил о значительном обновлении своего мобильного приложения, включив функцию хранения карт лояльности. Это новшество позволяет клиентам избавиться от необходимости носить с собой физические карты, облегчая процесс совершения покупок и улучшая управление личными финансами.

Как активировать и использовать новую функцию?

Для того чтобы начать пользоваться нововведением, следует:

  1. Открыть приложение Сбербанк Онлайн на мобильном устройстве.
  2. Найти раздел "Карты лояльности" и выбрать "Добавить карту".
  3. Воспользоваться камерой телефона для сканирования штрихкода карты или вручную ввести данные карты.

Плюсы внедрения функции хранения карт

  • Централизованное хранение: Пользователи могут управлять всеми своими картами лояльности из одного приложения.
  • Экономия времени: Благодаря мгновенному доступу к картам через приложение, процесс оплаты ускоряется.
  • Простота применения: На кассе достаточно показать экран смартфона с активированным штрихкодом карты.
  • Защита данных: Личная информация о картах защищена современными методами шифрования, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

Влияние на жизнь клиентов

Интеграция карт лояльности в приложение Сбербанк Онлайн упрощает управление личными скидками и акциями, делая приложение не только финансовым инструментом, но и универсальным помощником в шопинге. Клиенты освобождаются от необходимости физически носить с собой карты, что делает покупки быстрее и удобнее.

Сбербанк стремится к тому, чтобы его цифровые продукты отвечали текущим потребностям пользователей, предлагая инновационные решения для повседневной жизни. Это обновление подтверждает стремление банка к постоянному развитию и адаптации своих сервисов к изменяющимся условиям и требованиям клиентов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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