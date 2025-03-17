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Уже не в России? Стало известно, где сейчас находятся участники жуткого ДТП со скорой в Белгороде

В интернете начали ходить слухи, что водитель и...

medrussia.org

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В интернете начали ходить слухи, что водитель и пассажиры BMW, оказавшейся в центре громкой аварии, уже покинули Россию. Бел.Ру проверила эту информацию.

По данным источника, интервьюированного изданием «Фонарь», военнослужащие Рамазан Гаджимурадов и Мурад Мусаев, участвовавшие в аварии, произошедшей в ночь на 7 февраля, якобы могли уехать за пределы страны. Один из них, как утверждается, может быть родом из Беларуси.

Для выяснения правды журналистка Бел.Ру связалась с Набигуллой Багамаевым, главой Совета Белгородского регионального отделения «Ассамблеи народов России».

По словам Багамаева, все трое мужчин, находившихся в BMW, остаются в России. Гаджимурадов и Мусаев, которые после аварии были переведены из белгородского госпиталя в Москву, уже пришли в сознание. В отличие от Абдурашидова, чья жизнь по-прежнему под угрозой.

«Все участники происшествия находятся под контролем. Сейчас люди пытаются разжигать конфликт, но мы объяснили, что дело находится на контроле у руководства и общественности. Мы все стремимся к справедливости и ясности. Никто не скрывается. Их перевели в Москву в военные госпитали ещё на прошлой неделе. Иса Абдурашидов всё ещё в коме», — отметил Багамаев.

Он также уточнил, что диаспора активно поддерживает семьи погибших врачей, готова оказать моральную, материальную и финансовую помощь родственникам Ольги Любимовой и Марины Паровышник. Информация о том, что кто-то из участников аварии является гражданином Беларуси, была опровергнута.

«Все они граждане России, выходцы из Дагестана, мои земляки», — подчеркнул общественный деятель.

Напомним, в результате столкновения BMW и кареты скорой помощи погибли два фельдшера. Видеозапись аварии показала, что иномарка ехала с большой скоростью, вероятно, превышавшей 100 км/ч.

Среди пострадавших были водитель скорой помощи, который сейчас в тяжёлом состоянии, но уже может общаться с врачами, а также трое мужчин, ехавших в BMW. Они были госпитализированы в реанимацию.

Информация о том, кто именно управлял автомобилем, разнится. Полиция сообщала, что за рулём был 31-летний мужчина.

По словам Багамаева, за рулём находился Рамазан Гаджимурадов, который является владельцем BMW. В то же время, два других человека, белгородец Иса Абдурашидов, которого сначала приняли за водителя, и Мурад Мусаев, были пассажирами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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