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Уже не в России? Стало известно, где сейчас находятся участники шокирующего ДТП со скорой в Белгороде

В интернете появились слухи о том, что водитель...

medrussia.org

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В интернете появились слухи о том, что водитель и пассажиры скандально известной BMW могли покинуть страну. Однако, как выяснила редакция Бел.Ру, эта информация не подтверждается.

По данным издания «Фонарь», военнослужащие Рамазан Гаджимурадов и Мурад Мусаев, причастные к трагическому ДТП в ночь на 7 февраля, якобы уехали за границу. Также сообщалось, что один из них мог быть уроженцем Беларуси.

Журналистка Бел.Ру обратилась за комментарием к председателю Совета Белгородского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Набигулле Багамаеву. Он заверил, что все трое мужчин, находившихся в BMW, остаются в России. После аварии Гаджимурадова и Мусаева перевезли из белгородского госпиталя в Москву, где они уже пришли в сознание. В отличие от Исы Абдурашидова, который находится в тяжелом состоянии.

По словам Багамаева, ситуация находится под контролем общественности и властей. Он отметил, что никто из участников аварии не скрывается и не сбегал за границу. Гаджимурадов и Мусаев были переведены в московские военные госпитали ещё на прошлой неделе.

Общественник также добавил, что диаспора поддерживает контакт с родственниками погибших медиков и представителями Минздрава, оказывая им всестороннюю помощь. Слухи о белорусском происхождении кого-то из участников ДТП он опроверг, подчеркнув, что все трое являются гражданами России и выходцами из Дагестана.

Напомним, что в результате столкновения BMW с машиной скорой помощи погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Запись с места происшествия показывает, что иномарка двигалась на высокой скорости, вероятно, превышая 100 км/ч.

Водитель скорой помощи также получил серьезные травмы, но уже может общаться с врачами. Все трое находившихся в BMW попали в реанимацию.

Изначально информация о том, кто именно находился за рулем, разнилась. В полиции заявляли, что машину вел 31-летний мужчина.

Багамаев подтвердил, что за рулем находился Рамазан Гаджимурадов, который и владел автомобилем. По его словам, сейчас предпринимаются попытки избежать для него ответственности. Двое других участников ДТП — белгородец Иса Абдурашидов и Мурад Мусаев — были пассажирами, пишет bel.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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