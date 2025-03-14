Уже не в России? Стало известно, где сейчас находятся участники резонансного ДТП со скорой в Белгороде

В Сети появились слухи о том, что участники резонансного ДТП в Белгороде, водитель и пассажиры BMW, могли покинуть страну.

Однако, как утверждает Набигулла Багамаев, руководитель Совета Белгородского регионального отделения «Ассамблеи народов России», все они все еще находятся в России.

Он подтвердил, что после аварии, произошедшей в ночь на 7 февраля, военнослужащие Рамазан Гаджимурадов и Мурад Мусаев были перевезены для лечения в Москву, где они пришли в сознание.

Детали инцидента и текущее состояние пострадавших

В результате столкновения BMW с каретой скорой помощи погибли два фельдшера — Ольга Любимова и Марина Паровышник. Водитель скорой помощи также получил серьезные травмы, но уже может общаться с врачами. Трое мужчин, находившиеся в BMW, получили реанимационные травмы; один из них, Иса Абдурашидов, находится в коме.

Официальные заявления и опровержения слухов

Багамаев активно опроверг информацию о том, что участники ДТП могли быть из Беларуси, подчеркивая, что все трое являются гражданами России и выходцами из Дагестана. Он также сообщил, что семьям погибших и пострадавшим оказывается вся необходимая поддержка.

Правовые аспекты и общественное внимание

Случай привлек широкое внимание общественности и СМИ, поскольку поднимает вопросы безопасности дорожного движения и ответственности водителей. Расследование продолжается, и власти обещают, что все обстоятельства ДТП будут тщательно изучены, чтобы обеспечить справедливость и прозрачность разбирательства, сообщает bel.ru.