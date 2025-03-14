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Уже не в России? Стало известно, где сейчас находятся участники резонансного ДТП со скорой помощью в Белгороде

После резонансного ДТП в Белгороде возникли слу...

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В ответ на распространенные слухи о том, что участники недавнего ДТП в Белгороде, включая водителя и пассажиров BMW, покинули страну, Набигулла Багамаев, руководитель Совета Белгородского регионального отделения «Ассамблеи народов России», заявил, что все они находятся в России.

Он подтвердил, что после аварии, произошедшей в ночь на 7 февраля, военнослужащие Рамазан Гаджимурадов и Мурад Мусаев были доставлены для лечения в Москву и в настоящее время пришли в сознание.

Детали инцидента и текущее состояние пострадавших

В результате страшного столкновения BMW с каретой скорой помощи погибли два фельдшера — Ольга Любимова и Марина Паровышник. Водитель скорой, получивший серьезные травмы, уже может общаться с врачами. Трое мужчин в BMW получили реанимационные травмы; один из них, Иса Абдурашидов, находится в состоянии комы.

Официальные заявления и опровержения слухов

Багамаев активно опроверг информацию о том, что участники аварии могли быть из Беларуси, подчеркнув, что все трое являются гражданами России и выходцами из Дагестана. Он также сообщил, что семьям погибших и пострадавшим оказывается необходимая поддержка.

Правовые аспекты и общественное внимание

Этот случай привлек широкое внимание общественности и СМИ, ставя вопросы о безопасности дорожного движения и ответственности водителей. Расследование продолжается, и власти обещают, что все обстоятельства ДТП будут тщательно изучены для обеспечения справедливости и прозрачности разбирательства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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