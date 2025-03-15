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Уже не в России? Стало известно, где сегодня находятся участники резонансного ДТП со скорой в Белгороде

В сети появились слухи, что водитель и пассажир...

medsoc.adm-nao.ru

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В сети появились слухи, что водитель и пассажиры BMW, попавшей в громкое ДТП в Белгороде, могли уехать за границу. Однако, как выяснило издание Бел.Ру, эта информация не соответствует действительности.

По словам источника, предоставившего сведения изданию «Фонарь», военнослужащие Рамазан Гаджимурадов и Мурад Мусаев, участвовавшие в аварии 7 февраля, по-прежнему находятся в России. Также сообщалось, что один из них якобы мог быть уроженцем Беларуси.

Журналистка Бел.Ру обратилась за разъяснениями к Набигулле Багамаеву, возглавляющему Совет Белгородского регионального отделения «Ассамблеи народов России». Он заверил, что все трое мужчин, находившихся в BMW, остаются в стране. После аварии военных Гаджимурадова и Мусаева перевели из белгородского госпиталя в Москву, где они уже пришли в сознание. В отличие от Исы Абдурашидова, который до сих пор в тяжелом состоянии.

По словам Багамаева, ситуация находится под полным контролем, а слухи о бегстве участников ДТП лишь разжигают напряженность среди общественности. Он подчеркнул, что никто из фигурантов аварии не скрывается, а перевод в московские госпитали был необходим для оказания специализированной медицинской помощи.

Кроме того, Багамаев отметил, что диаспора постоянно поддерживает связь с семьями погибших фельдшеров Ольги Любимовой и Марины Паровышник, а также с их коллегами и представителями Минздрава. Оказание материальной и моральной поддержки близким погибших остается приоритетом. Информацию о белорусском происхождении одного из участников аварии он опроверг, уточнив, что все трое – граждане России и уроженцы Дагестана.

Напомним, трагедия произошла в результате столкновения BMW с каретой скорой помощи. Погибли две фельдшера, а водитель скорой и трое мужчин из легкового автомобиля получили тяжелые травмы. Видеозапись момента ДТП показывает, что иномарка двигалась на высокой скорости, предположительно свыше 100 км/ч.

Ранее появлялись противоречивые данные о том, кто именно находился за рулем. В полиции заявляли, что машину вел 31-летний мужчина. Багамаев подтвердил, что водителем был владелец BMW — Рамазан Гаджимурадов. Он же, по его словам, сейчас пытается избежать ответственности. Пассажирами были Иса Абдурашидов, которого сначала ошибочно считали водителем, и Мурад Мусаев, пишет bel.ru.

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