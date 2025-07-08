Ужасные ливни захлестнут Россию: синоптик Роман Вильфанд сделал предупреждение

Согласно последним прогнозам специалистов, в июле в республиках Северного Кавказа, включая Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию, ожидаются интенсивные осадки.

Ливни будут сопровождаться градом, громом и усилением ветра до 25 м/с. Обильные дожди также затронут Кубань, где скорость ветра достигнет аналогичных значений. В Краснодарском крае существует вероятность повышения уровня воды в реках.

В Москве и Московской области прогнозируются сильные дожди и ветер с порывами до 17–20 м/с. Также интенсивные осадки, сильный ветер и пылевые бури возможны в Бурятии, Забайкалье и на Дальнем Востоке, где в Республике Тыва может подняться уровень воды в реках.

Ранее сообщалось, что температура в центральной России нормализуется в середине июля. Уже с 6 числа температура снизится до 18–23 градусов благодаря прохладным воздушным массам, приходящим с северо-запада.