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Ужасные ливни захлестнут Россию: синоптик Роман Вильфанд сделал предупреждение

В июле в ряде регионов России будут сильные дож...

nashgorod.ru

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Согласно последним прогнозам специалистов, в июле в республиках Северного Кавказа, включая Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию, ожидаются интенсивные осадки.

Ливни будут сопровождаться градом, громом и усилением ветра до 25 м/с. Обильные дожди также затронут Кубань, где скорость ветра достигнет аналогичных значений. В Краснодарском крае существует вероятность повышения уровня воды в реках.

В Москве и Московской области прогнозируются сильные дожди и ветер с порывами до 17–20 м/с. Также интенсивные осадки, сильный ветер и пылевые бури возможны в Бурятии, Забайкалье и на Дальнем Востоке, где в Республике Тыва может подняться уровень воды в реках.

Ранее сообщалось, что температура в центральной России нормализуется в середине июля. Уже с 6 числа температура снизится до 18–23 градусов благодаря прохладным воздушным массам, приходящим с северо-запада.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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