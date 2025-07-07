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Ужасные ливни захлестнут Россию: Роман Вильфанд сделал предупреждение

По прогнозам синоптиков, в июле в различных рег...

nashgorod.ru

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Как сообщил синоптик, в июле в республиках Северного Кавказа — Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — ожидаются интенсивные осадки.

Ливни будут сопровождаться сильным ветром (до 25 м/с), градом и громом. Обильные дожди также затронут территорию Кубани, где скорость ветра также может достигнуть опасных значений. Краснодарский край предупрежден о возможном повышении уровня воды в реках.

В Москве и Московской области также прогнозируются значительные осадки и сильный ветер с порывами до 17–20 м/с. В Бурятии, Забайкалье и других районах Дальнего Востока тоже ожидаются проливные дожди и сильные ветры, а в Республике Тыва возможен рост уровня воды в реках. В некоторых регионах также возможны пылевые бури.

Отмечается, что с 6 июля погода в Центральной России начнёт меняться: северо-западные воздушные массы принесут понижение температуры до 18–23 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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