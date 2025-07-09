Ужасные ливни накроют Россию: синоптик Роман Вильфанд сделал предупреждение

Согласно прогнозам синоптиков, в июле 2025 года в республиках Северного Кавказа, а также в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии ожидаются интенсивные осадки.

Ливни будут сопровождаться градом, громом и усилением ветра до 25 м/с. Обильные дожди также затронут территорию Кубани, где ветер будет достигать аналогичных значений. Население Краснодарского края предупреждено о возможном повышении уровня воды в реках.

Кроме того, значительные осадки ожидаются в Москве и Московской области, где ветер может достигать 17-20 м/с. Проливные дожди и сильный ветер также не обойдут стороной Бурятию, Забайкалье и другие регионы Дальнего Востока. В Республике Тыва существует вероятность повышения уровня воды в реках, а также возможны пылевые бури.

Ранее сообщалось, что температура в центральной России в середине июля приблизится к нормальным значениям. Уже с 6 июля погодные условия начнут меняться: с северо-запада придут более прохладные воздушные массы, и температура днем опустится до 18-23 градусов.

Будьте готовы к сильным осадкам и изменениям погоды в разных регионах России, следите за предупреждениями и принимайте меры предосторожности.