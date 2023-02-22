"Ужас, которого не было уже 139 лет": синоптики дали пугающий прогноз на март 2023 года

Синоптики дали пугающий прогноз на марта 2023, отметив, что такого "ужаса" не было уже 139 лет

Синоптики рассказали, с чего начнется весна в России. При этом, отмечается, что погода в марте 2023 года многих сильно удивит. Таких природных аномалий на планете не было уже 139 лет, пишет PRIMPRESS.

По словам метеорологов, погода в марте будет несвойственной этому месяцу. В первую очередь, отмечают эксперты, ни о каком начале весны в первый ее месяц и говорить не придется. Большинство регионов России будут испытывать на себе все "прелести" зимней погоды - метели, морозы, снегопады.

Большое количество осадков синоптики прогнозируют в начале весны на Дальнем Востоке, а также в Сибири и на Урале. Стихия поиздевается и над ожидающими весну жителями Центральной России и Поволжья, где осадки будут почти что ежедневными.

В марте стоит ждать прихода сразу нескольких волн сильного мороза. В центральных регионах России холода наступят в самом начале месяца, а затем в его конце. Температура воздуха будет опускаться до минус десяти градусов, что будет аномально низко для начала весны.

В последний раз такая весна была зарегистрирована ровно 139 лет назад.