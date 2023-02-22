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"Ужас, которого не было уже 139 лет": синоптики дали пугающий прогноз на март 2023 года

Синоптики дали пугающий прогноз на марта 2023, отметив, что такого "ужаса" не было уже 139 лет
"Ужас, которого не было уже 139 лет": синоптики дали пугающий прогноз на март 2023 года

Фото: открытые источники

Синоптики рассказали, с чего начнется весна в России. При этом, отмечается, что погода в марте 2023 года многих сильно удивит. Таких природных аномалий на планете не было уже 139 лет, пишет PRIMPRESS.

По словам метеорологов, погода в марте будет несвойственной этому месяцу. В первую очередь, отмечают эксперты, ни о каком начале весны в первый ее месяц и говорить не придется. Большинство регионов России будут испытывать на себе все "прелести" зимней погоды - метели, морозы, снегопады.

Большое количество осадков синоптики прогнозируют в начале весны на Дальнем Востоке, а также в Сибири и на Урале. Стихия поиздевается и над ожидающими весну жителями Центральной России и Поволжья, где осадки будут почти что ежедневными.

В марте стоит ждать прихода сразу нескольких волн сильного мороза. В центральных регионах России холода наступят в самом начале месяца, а затем в его конце. Температура воздуха будет опускаться до минус десяти градусов, что будет аномально низко для начала весны.
В последний раз такая весна была зарегистрирована ровно 139 лет назад.

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