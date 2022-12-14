"Увидели валенки впервые, теперь не снимают": жители татарской деревни спасли замерзающих на трассе дальнобойщиков из Турции

Замерзающих турецких дальнобойщиков спасли жители татарской деревни Карабай-Шемурша в Чувашии. У турок сломался Mercedes-Benz Actros. Четыре дня в аварийном состоянии они стояли на трассе. Потом с помощью тягача их фуру оттащил к себе на автобазу местный житель Илнар Юнусов, и помог заказать из Нижнего Новгорода необходимые детали. Ремонт фуры продолжается, пишет "МК", а граждан Турции пока обучают премудростям жизни зимой в России.

"Еды у них было достаточно. Продуктами их снабжали и сердобольные местные жители, и проезжающие мимо водители. Их даже хотели забрать ночевать деревенские жители в свои дом, но дальнобойщики не хотели оставлять машину, потому что там был груз, который они должны были довезти до Стамбула. Беда была еще в том, что в той зоне не было сотовой связи. Телефон там не ловил. Нужно было подняться на горку, пройти примерно километр — там уже была связь", - рассказывают сельчане.

Трудности возникли с пониманием гостей. Водители не говорят на русском, никто из сельчан не говорит на турецком. Но в селе много татар, и татарский похож на турецкий, а потому кое-как общий язык нашли.