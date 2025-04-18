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· 16+ · Екатерина Баранова

Увеличиваю урожай клубники сразу на 80% народными средствами. Три простых весенних способа от потомственного агронома

Рассказываем, как вырастить мощные кусты и слад...

dzen.ru

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Много лет я, как и большинство дачников, пользовался покупными удобрениями. Результаты — слабые кусты, мелкие ягоды, постоянные болезни.

Всё изменилось после разговора с опытным агрономом. Он объяснил: агрессивная химия уничтожает полезные микроорганизмы, делая почву бесплодной и растения уязвимыми.

Решил попробовать органику. Итог — урожай в два раза выше, ягоды крупные и ароматные, а кусты здоровы.

Весенние ошибки, которые губят клубнику

Многие начинают обработки слишком рано, до прогрева почвы, и этим наносят вред.

Не стоит:

  • использовать препараты при температуре земли ниже 8 °C;
  • полностью удалять прошлогоднюю листву — она защищает кусты от возвратных заморозков;
  • слепо следовать дозам с упаковки — нормы часто завышены производителем.

Натуральное питание: пошагово и без лишних затрат

Как только земля прогревается до 8–10 °C, я начинаю первую подкормку:

На 10 литров тёплой воды:

  • 1 литр просеянной древесной золы;
  • 50 г живых дрожжей.

Настаиваю 2 суток в тепле.

Развожу в соотношении 1:10 — и поливаю под корень.

Через неделю — настой крапивы: 300 г на ведро воды. Он усиливает рост и укрепляет корни.

Природная защита от грибков и болезней

Следом — защита без химии:

Настой луковой шелухи с йодом:

  • 200 г шелухи,
  • 5 литров воды,
  • 20 капель йода.

Настаиваю 2 дня и опрыскиваю вечером, под листья.

Повторяю каждые 10 дней.

Для стимуляции цветения и иммунитета использую травяной настой: крапива, тысячелистник, одуванчик (по 300 г) + 10 л воды, настаиваю 5 суток, добавляю 100 г золы.

Финальный штрих: стабильный график и немного мёда

Чередую настои строго по графику.

Иногда в травяные смеси добавляю:

  • 2 ст. ложки мёда;
  • 0,5 литра сыворотки — для усиления иммунитета и улучшения вкуса ягод.

Итог: крупные ягоды, мощные кусты и живая почва

Теперь на каждом кусте — до 10 цветоносов, ягоды — крупные, плотные и сладкие. Болезни обходят стороной, а земля остаётся живой, насыщенной и плодородной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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