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· 16+ · Полина Модестова

Увеличиваю урожай клубники сразу на 80% домашними средствами. 3 весенних способа от потомственного агронома

Когда соседи увидели, сколько клубники я собрал...

1zoom.ru

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Когда соседи увидели, сколько клубники я собрал летом, они были в шоке. Удвоенный урожай вызвал массу вопросов — ведь я полностью отказался от покупных удобрений и обработок.

Раньше, как и большинство, я полагался на химию. Но ягоды были мелкими, кусты болели, и радости от дачи было мало. Всё изменилось после разговора с опытным агрономом, который объяснил, что растениям можно помочь без вреда для земли.

Почему химия мешает, а не помогает

Агроном объяснил: химические препараты убивают не только вредителей, но и полезные бактерии в почве. А без них земля «заболевает», и клубника слабеет. Я решил перейти на натуральные средства — и результат не заставил себя ждать. Уже в первый сезон собрал в полтора раза больше ягод. Кусты стали крепче, вкус — насыщеннее.

Весенние ошибки, которых легко избежать

Весной важно не торопиться. Обработка до прогрева земли может повредить корни. Также не стоит строго следовать рекомендациям с упаковки — часто дозы завышены.

И ещё совет: не убирайте старую листву до конца заморозков. Она защищает кусты от холодов.

Натуральная подкормка — пошагово

Как только земля прогреется до 8–10 градусов, я готовлю удобрение:

  • 1 литр золы

  • 50 г свежих дрожжей
    Развожу в 10 литрах тёплой воды, настаиваю два дня, потом развожу 1:10 и поливаю кусты.

Через неделю — настой крапивы: 300 г на ведро воды, настаивается и укрепляет корни.

Защита от болезней — без химии

  1. Первый опрыск: 200 г луковой шелухи + 5 л воды + 20 капель йода, настаивается 2 дня. Обработка — вечером, под листья. Повтор каждые 10 дней.

  2. Через неделю — настой из трав: крапива, тысячелистник и одуванчик по 300 г + 10 л воды, настаивать 5 суток. Добавляю 100 г золы. Это даёт больше цветков и укрепляет кусты.

Последние штрихи к урожаю

Важно соблюдать очередность. Первое удобрение — при +8 °С, потом — чередование травяных настоев. Иногда добавляю в настой пару ложек мёда и пол-литра сыворотки — ягоды становятся слаще, а кусты растут активнее.

Результат? До 10 цветоносов на кусту, крупные и ароматные плоды, стойкость к болезням. И главное — живая, здоровая земля без химии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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