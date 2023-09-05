«Увеличат в два раза»: Калашников сделал важное заявление о производстве боеприпасов

Оружейный концерн "Калашников" в России намерен поднять вдвое выпуск высокоточных зенитных управляемых ракет и снарядных комплексов, сообщает пресс-служба предприятия. Потребность армии России в таких снарядах высока.

"Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, «Вихрь-1», «Китолов-2М») возводятся на свободных площадях концерна", — уточнили в компании.

Учитывая рост производства, крупнейшему оружейному концерну в государстве потребуются и новые рабочие руки, планируется по меньшей мере открыть 700 новых рабочих мест. И сделано это будет еще до окончания текущего года.