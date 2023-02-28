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Увязнут все: весенняя оттепель может сорвать военные планы обеих сторон по наступлению на Украине

Reuters: весенняя оттепель может сорвать планы всех сторон по наступлению на Украине
Увязнут все: весенняя оттепель может сорвать военные планы обеих сторон по наступлению на Украине

Фото: sila-rf.ru

Дождь и ранняя весенняя оттепель на Украине могут обрушить грандиозные планы обеих сторон конфликта относительно наступления, поскольку из-за погоды поля на востоке страны превратились в страшную грязевую ловушку. Об этом сообщает Reuters.

Издание также сообщает, что недалеко от линии соприкосновения в ДНР солдаты ВСУ "сидели на корточках в грязных окопах" после того, как внезапно изменившаяся погода размягчила мерзлую землю.

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