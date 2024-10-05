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Утверждены даты каникул в новом учебном году – дети ликуют, а учителя схватились за голову

Министерство просвещения России объявило о ново...

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Министерство просвещения России объявило о нововведениях в школьный календарь на учебный год 2024-2025. Главными изменениями стали отсроченное начало учебного года и увеличение продолжительности перерывов между учебными четвертями. Эти корректировки направлены на улучшение условий для отдыха учащихся и повышение их учебной эффективности.

Структура учебного года

Учебный процесс организован по четвертям:

  • Первая четверть пройдет с начала сентября до конца октября.
  • Вторая — с начала ноября до конца декабря.
  • Третья — с начала января до конца марта.
  • Четвертая — с начала апреля до конца мая.

План каникул на новый учебный год

  • Этой осенью каникулы начнуться 28 октября и продлятся до 4 ноября.
  • Новогодние каникулы как всегда будут самыми длинными - школьники уйдут отдыхать в этом году 30 декабря, а вернуться за парты только 12 января.
  • У малышей будут февральские каникулы, но даты по ним могут отличаться, но на данный момент предполагается, что они будут с 17 по 24 февраля.
  • Весной дети будут отдыхать ровно неделю в конце марта: с 24 числа и по последний мартовский день, 31.

Расписание летних каникул и праздничных дней

Летний отдых начнется 23 мая для тех, кто учится по пятидневке, и 24 мая для шестидневной учебной недели. Продолжительность летних каникул будет адаптироваться под график государственных экзаменов. В течение учебного года школьники также получат выходные в государственные праздники по стандартному расписанию.

Индивидуальные корректировки календаря

Хотя основные даты каникул установлены на федеральном уровне, каждая школа может вносить свои коррективы, учитывая специфику региона и потребности учебного процесса.

Эти меры, введенные Министерством, направлены на создание более комфортной учебной среды, что должно положительно отразиться на психологическом состоянии учащихся и повысить их академические результаты, обеспечивая при этом полноценный и восстановительный отдых между активными учебными периодами

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