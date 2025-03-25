Усыплять и точка: в России предложили запретить подкармливать бездомных животных

Члены рабочей группы Государственной думы России по пересмотру законодательства, касающегося обращения с бездомными животными, предложили новую поправку.

Согласно предложению, в России может появиться запрет на организацию мест для кормления бездомных животных, а также на оставление пищевых отходов и кормов в определённых законодательством регионов местах.

Детали предложенного законопроекта:

Запрет касается как физических, так и юридических лиц. Целью поправки является урегулирование вопросов, связанных с популяцией бездомных животных и обеспечением порядка в общественных пространствах. По мнению разработчиков, такие меры помогут уменьшить количество беспризорных животных и связанные с ними проблемы для городской среды.

Контекст инициативы:

Это предложение появляется на фоне ранее принятых в 15 российских регионах законов, разрешающих усыпление бездомных животных и критики этих мер со стороны общественности и правозащитников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил критику в адрес оппонентов данных инициатив, подчеркивая важность принимаемых законодательных решений для общественной безопасности.

Другие связанные инициативы:

В дополнение к этому, депутат Владимир Бурматов выступил с предложением ввести уголовную ответственность за самовыгул собак, указывая на необходимость ужесточения штрафов и введения уголовных санкций в случаях агрессивного поведения животных, выгуливаемых без присмотра.

Обсуждение и возможные последствия:

Предложенные меры вызывают жаркие дебаты среди защитников прав животных и части общественности, которые видят в таких мерах угрозу для благополучия бездомных животных.

Однако сторонники законопроекта настаивают на его необходимости как способе решения проблемы бесконтрольного размножения и обеспечения безопасности граждан, сообщает lenta.