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Устроили огненный ад: российская артиллерия ударила по подразделениям ВСУ в 124 районах

Устроили огненный ад: российская артиллерия ударила по подразделениям ВСУ в 124 районах

Фото: открытые источники

Российские авиация и артиллерия поразили 86 украинских подразделений, а также живую силу и технику в 124 районах, заявили накануне в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

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