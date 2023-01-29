Устроили огненный ад: российская артиллерия ударила по подразделениям ВСУ в 124 районах

Российские авиация и артиллерия поразили 86 украинских подразделений, а также живую силу и технику в 124 районах, заявили накануне в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.