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Успеть до 31 декабря: СФР предупредил о важном правиле единых пособий

Успеть до 31 декабря: СФР предупредил о важном правиле единых пособий

solidarnost.org

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Социальный фонд Российской Федерации объявил, что семьи, чьи выплаты по единому пособию истекают в декабре этого года, имеют возможность подать заявление в соответствующее ведомство, чтобы сохранить право на получение пособия в 2024 году, сообщает KONKURENT.RU.

Согласно действующим правилам в Российской Федерации, единое пособие выплачивается в течение одного года, после чего выплата прекращается. Для продолжения получения пособия на следующий год необходимо подать заявление.

Это можно сделать в течение месяца до окончания срока выплаты: например, для получателей пособия, которые начали его получать в январе 2023 года, срок подачи заявления истекает в текущем декабре.

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