Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Ушел из жизни звезда российский сериалов Максим Шпаковский

Культурное сообщество потеряло одного из своих ...

5-tv.ru

Подписаться в Telegram

Культурное сообщество потеряло одного из своих ярких представителей. Максим Шпаковский, известный актер театра и кино, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия 25 октября. О смерти артиста стало известно только сегодня после официального сообщения от пресс-службы театра имени Лавренева, где Шпаковский служил в последние годы.

Потеря для театрального мира

Максим Шпаковский, который вскоре должен был отметить свой 49-й день рождения, оставил после себя значительный след в искусстве. "Прошлой ночью трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота," - говорится в сообщении театра в их официальном Telegram-канале.

Яркая карьера в кино и театре

Максим Шпаковский был известен не только благодаря своей работе в театре, но и участию в популярных российских сериалах, включая любимую многими аудиторией серию «Сваты». Его талант и уникальный стиль игры привлекали внимание не только зрителей, но и критиков, делая его одним из заметных деятелей российской культурной сцены.

Прощание с актером

Светлая память о Максиме Шпаковском останется в сердцах коллег по театру и всех, кто знал его как талантливого артиста и человека с большой буквы. Коллектив театра, друзья и поклонники скорбят по поводу его внезапной и трагической кончины. Дата и время прощания будут объявлены дополнительно.

Эта потеря оставила глубокий след в сердцах всех, кто знал Максима или был знаком с его работой. Он будет помниться как яркий и искренний артист, чьи роли вдохновляли и вызывали восхищение у зрителей, пишет ura.news.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

11 часов назад

Рустам Минниханов показал свою собаку

Интересное в Казани

день назад

Гастрономическое удовольствие в центре города: редакция рекомендует, где вкусно поесть в Казани

как бороться с плесенью в подвале

Новости Татарстана

день назад

Жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 млн рублей

Новости России

3 дня назад

ВТБ переходит на отечественные принтеры

hr-менеджеры в Красноярске

Новости Татарстана

14 часов назад

В Нижнекамске 27 октября выпал первый снег

Новости Татарстана

16 часов назад

Автомобилист погиб, столкнувшись с легковушкой на трассе в Сармановском районе

Новости Татарстана

14 часов назад

Открытие движения по Вознесенскому тракту планируют к 10 ноября

Новости Казани

день назад

В Казани частично ограничат движение на улице Рихарда Зорге до конца года

Новости Казани

12 часов назад

27-летняя невеста из Казани сыграла свадьбу почти за 800 тысяч рублей на шоу
Новости Казани
3 дня назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане 26 октября машины столкнулись лоб в лоб

Интересное в Казани

день назад

Как развиваться в условиях кризиса: основательница строительной компании из Казани делится советами – простыми и не очень

Новости Казани

15 часов назад

На башне Сююмбике в Казани отреставрируют полумесяц

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане ожидается дождь со снегом и +7 градусов
Вот козел!: в аэропорту Бегишево случился переп...
Новости Татарстана
6 часов назад

Вот козел!: в аэропорту Бегишево случился переполох

Новости Татарстана

день назад

Глава Татарстана Минниханов оценил саммит БРИКС в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не могут найти главу для Тукаевского района

Новости Казани

день назад

На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 млрд рублей
Важное в РТ
5 дней назад

Татарстанцы могут получить зарплатные привилегии Сбера