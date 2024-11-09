Ушел из жизни звезда «Кэндимэна» Тони Тодд

6 ноября мир кинематографа потерял одну из своих ярких звезд — Тони Тодда. Известный своими ролями в таких фильмах, как «Кэндимэн» и «Пункт назначения», Тодд скончался в своем доме в Марина-дель-Рей на 70-м году жизни после долгой болезни, как сообщает Hollywood Reporter. О смерти актера рассказала его супруга Фатима.

Начало звездного пути

Тодд впервые заявил о себе на кинематографической арене в 1986 году, исполнив роль сержанта Уоррена в военной драме «Взвод». С этой роли началась его карьера в кино, которая принесла ему мировую известность.

Наследие в кинематографе

В роли Кэндимэна Тодд стал культовой фигурой в мире ужасов. Его уникальное присутствие и глубокий голос привнесли новую жизнь в жанр и сделали его символом кинематографического страха. Фильмы «Пункт назначения», в которых он также сыграл ключевую роль, дополнительно закрепили его статус звезды жанра.

Другие известные проекты

Кроме участия в ужасах, Тони Тодд снимался в разнообразных жанрах. Он появился в таких фильмах, как «Скала» и «Ворон», а также в научно-фантастическом фильме «Человек с земли» и адаптации классики «Франкенштейн». Его талант не знал границ, и Тодд был истинным мастером своего дела.

Прощание кинематографической индустрии

Коллеги по цеху и кинокомпания New Line Cinema, которая продюсировала «Пункт назначения», выразили глубокие соболезнования в связи с уходом Тодда. Они отметили его как выдающегося актера и дорогого друга, чей вклад в кино будет жить в памяти поклонников и профессионалов.

Тони Тодд оставил после себя богатое наследие, которое будет вдохновлять актеров и режиссеров на долгие годы. Его уход — большая утрата для мира искусства, но его творчество продолжит жить в сердцах миллионов, пишет kino.mail.ru.