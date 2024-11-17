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Ушел из жизни снявший «Голубого щенка» режиссёр Александр Панкратов

Союз кинематографистов России объявил о кончине...

dzen.ru

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Российский кинемир потерял одного из своих ярких представителей. Александр Панкратов, заслуженный деятель искусств РФ и ветеран кинематографа, ушел из жизни на 79-м году.

Карьера и достижения Панкратова

Александр Панкратов родился 4 сентября 1946 года и свою жизнь посвятил кинематографу. Он начал свой путь с окончания операторского факультета ВГИК в 1968 году, где позже, в 1979 году, завершил обучение на факультете по режиссуре. Панкратов известен своей работой как оператор на многочисленных телепроектах и как создатель, занимающий роль режиссера, в полнометражных картинах.

Литературный вклад и влияние на культуру

Помимо кинематографической деятельности, Панкратов также оставил след в литературе, выпустив книгу «Звёздное небо над Потылихой», которая была тепло встречена читателями. Его уникальный взгляд и глубокий подход к созданию персонажей на экране и в тексте оставили значительный след в российской культуре.

Прощание с режиссером

Прощание с Александром Панкратовым пройдет в понедельник, 18 ноября, на Востряковском кладбище. Это событие станет моментом памяти и скорби для всех, кто знал его как талантливого режиссера, коллегу и друга.

Наследие Александра Панкратова

Уход Александра Панкратова оставляет пустоту в сердцах коллег и поклонников его творчества. Его фильмы и книги продолжат жить, напоминая о значительном вкладе, который он внес в развитие российской культуры и искусства, пишет 78.ru.

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