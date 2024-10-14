Ушел из жизни актер из сериалов «Апостол» и «Обреченная стать звездой» Владимир Светашов

9 октября 2023 года мир искусства потерял одного из своих ярких представителей – Владимира Светашова, чья карьера оставила значительный след в советском и российском театре и кино. Информацию о его кончине подтвердило Омское отделение Союза театральных деятелей, отметив, что актер ушел из жизни на 68-м году.

Талант, отданный сцене и экрану

Владимир Николаевич родился в 1957 году и пройдя путь от обучения в Иркутском театральном училище до Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, посвятил себя миру актерского мастерства. Его профессиональная жизнь тесно связана с Омским государственным академическим театром драмы и Омским драматическим театром «Галерка», где Светашов вырос как артист и наставник. Его уникальная способность перевоплощения и глубокое понимание персонажей позволяли зрителям по-новому взглянуть на обыденные ситуации.

Прощание с мастером

Прощание с Владимиром Светашовым прошло 11 октября, собрав десятки людей, которые хотели почтить память актера, профессионализм которого и гуманность стали ориентиром для многих его коллег и поклонников. Омское отделение Союза театральных деятелей выразило глубокие соболезнования семье и близким Владимира Николаевича.

Владимир Светашов будет помниться благодаря своему вкладу в развитие российской культуры и искусства, а его работы продолжат вдохновлять будущие поколения артистов. Его искусство живет в его фильмах и спектаклях, а память о нем сохранится в сердцах тех, кто знал его и ценил его талант, пишет vm.ru.