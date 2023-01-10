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Уроженец Казани, генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск

Уроженец Казани, генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск

Фото: discover24.ru

Уроженец Казани, генерал-полковник ВС РФ Александр Лапин решением Владимира Путина назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России. Об этом 10 января сообщили "Известия".
Основная задача Лапина в новой должности заключается в планировании боевой подготовки и перевооружения частей и соединений Сухопутных войск.

По имеющимся данным, должность была вакантной, так как Василий Тонкошкуров, ранее занимавший ее, занял пост первого зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

До конца октября Лапин был командующим группировкой российских войск "Центр" в зоне специальной военной операции на Украине. Он подвергся жесткой критике со стороны военных и общественности после серии неудач ВС РФ, его сменил генерал Сергей Суровикин.

На текущий момент официальной информации от Минобороны о назначении Лапина на новую должность нет.

Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, затем возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии. 4 июля 2022 года удостоен звания Героя России.

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