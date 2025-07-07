Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Урожай вырастет в разы успешнее: стоит просто полить этим раствором свои грядки - совет опытного садовода

Борная кислота является одним из самых эффектив...

pogovorim.by

Подписаться на Дзен.канал

Борная кислота является одним из самых эффективных средств для повышения урожайности и улучшения качества плодов.

Она улучшает опыление, способствует лучшему формированию завязей и увеличивает размер плодов. Важно правильно использовать это средство, чтобы не навредить растениям и получить максимальную отдачу от ваших трудов.

Как использовать борную кислоту:

1. Опрыскивание:

  • Для профилактики заболеваний и борьбы с ними (например, с паршой): растворите 6 г борной кислоты в 10 литрах воды.

  • Для стимулирования цветения и завязей: используйте раствор 10 г на 10 литров воды, особенно в период цветения.

Совет:
Не допускайте стекания раствора с листьев, проводите обработку в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать испарения раствора под солнечными лучами.

2. Полив:

Для полива растений используйте раствор более слабой концентрации: 1-2 г борной кислоты на 1 литр воды. Этот раствор обеспечит растения необходимым количеством бора и не повредит листья.

3. Внекорневая подкормка:

Борная кислота в период цветения и плодоношения способствует лучшему усвоению питательных веществ и помогает растениям формировать крепкие плоды.

4. Внесение в почву:

Борную кислоту можно внести в почву, смешав с небольшим количеством песка или земли и равномерно распределив вокруг корней растений.

Важные рекомендации:

  • Растворяйте борную кислоту в теплой воде: Это предотвратит образование кристаллов, которые могут повредить листья растений.

  • Следите за дозировкой: Чрезмерное количество бора может быть вредным для растений, поэтому придерживайтесь рекомендованных доз.

  • Выберите подходящее время для обработки: Проводите обработку в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать испарения раствора.

Борная кислота для различных культур:

Этот метод полезен для множества культур: томатов, огурцов, капусты, свеклы, картофеля и земляники. Особенно полезна она для томатов, так как помогает предотвратить гниение в открытом грунте.

Использование борной кислоты — это простой и эффективный способ повысить урожайность и улучшить качество плодов. Главное — соблюдать дозировку и технику применения, чтобы получить наилучший результат.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Свадебный конструктор: все для праздника от А до Я в Казани

название средства для обработки дома холодным туманом

Не у нас

20 часов назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

замена галогеновых ламп в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Не у нас

день назад

Российские туристы вместо отдыха в Египте оказались на стройке

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

Не у нас

20 часов назад

Священник Смирнов призвал задуматься о душе до конца жизни
Новости Казани
7 часов назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

В столице Татарстана начался пик сезона для тур...

Не у нас

час назад

Россияне всё чаще выбирают короткие путешествия для отдыха

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Открываем Казань заново: летние места, которые вы могли пропустить

Не у нас

час назад

Медики назвали популярный, но опасный завтрак, который может привести к раку

Не у нас

час назад

Врачи объяснили, как неправильная поза во сне может повлиять на здоровье
В Казани открывают новые парковки и расширяют с...
Новости Казани
3 дня назад

В Казани открывают новые парковки и расширяют старые

Не у нас

час назад

В России разработан новый метод получения фермента для мРНК-вакцин

Не у нас

час назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Новости Татарстана

час назад

ЦИК Татарстана объясняет выбор однодневных выборов в республике
Сэкономьте часы жизни: делимся готовым списком ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Сэкономьте часы жизни: делимся готовым списком проверенных сервисов Казани