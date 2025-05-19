Юрист Русяев: некоторые категории граждан могут остаться без страховой пенсии

Юрист Илья Русяев рассказал, какие категории россиян в 2025 году не смогут претендовать на страховую пенсию по старости и что им положено вместо неё.

Основные требования для страховой пенсии

Право на страховую пенсию по старости закреплено в федеральном законодательстве и зависит от трёх ключевых условий:

достижение пенсионного возраста (который с 2025 года постепенно повышается);

наличие минимального страхового стажа — не менее 15 лет;

накопление достаточного количества пенсионных коэффициентов (не менее 30 баллов).

Кто не получит страховую пенсию

По словам Русяева, в 2025 году некоторые россияне не смогут выйти на пенсию из-за недостижения возраста или отсутствия нужного стажа и баллов. Особенно это касается:

лиц с меньше 15 лет страхового стажа;

тех, кто набрал менее 30 пенсионных баллов.

Эти граждане смогут рассчитывать на социальную пенсию по старости — она назначается женщинам с 65 лет и мужчинам с 70 лет при условии проживания в России.

Особые случаи и ограничения

Иностранцы и лица без гражданства, не имеющие вида на жительство и не прожившие в России 15 лет, страховую пенсию не получают;

Выплаты прекращаются при выезде за границу на постоянное место жительства, если не заключены специальные международные соглашения.

Размеры пенсий и индексация в 2025 году

Средний размер страховой пенсии по старости превышает 24 тыс. рублей в месяц;

Пенсии по инвалидности составляют около 15,5 тыс. рублей, а по случаю потери кормильца — более 16,7 тыс. рублей;

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии и выплаты для отдельных категорий граждан были проиндексированы на 14,75%;

В бюджете Социального фонда на эти цели выделено около 85 млрд рублей.

Заявление президента Путина

Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения безопасности пенсионных фондов при вложении средств, отметив, что государство сможет создать необходимые механизмы контроля, сообщает dzen.